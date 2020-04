Samsung Galaxy S20 Ultra : très bon chez DxOMark mais pas au top

Avec son gros capteur 108 megapixels et son puissant zoom x100, le Galaxy S20 Ultra de Samsung obtient un très bon score sur DxOMark mais ne prend pas la tête du classement des meilleurs photophones.

Avec le Galaxy S20 Ultra, Samsung a changé de stratégie et proposé une impressionnante configuration de capteurs photo avec l'intégration d'un module 108 megapixels mais aussi l'utilisation d'un capteur périscopique assurant un puissant zoom x100 grâce à un module 48 megapixels.

A ceci s'ajoute un capteur ultra grand angle de 12 megapixels et un capteur 3D ToF pour la mesure de profondeur de champ et optimiser l'effet bokeh en mode portrait. Le smartphone est également l'un des premiers à pouvoir enregistrer de la vidéo en 8K grâce à son puissant SoC, Exynos 990 ou Snapdragon 865 selon la version.

Avec un tel ensemble, le Galaxy S20 Ultra s'en sort très bien dans les tests de DxOMark. Toutefois, avec 122 points, il ne prend pas la tête du classement des meilleurs photophones du moment et reste à distance du Huawei P40 Pro (128 points) et de quelques smartphones récemment lancés (Honor 30 Pro+, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro et Huawei Mate 30 Pro 5G).

Le fleuron de Samsung obtient des sous-scores de 132 points en photo et de 102 points en vidéo (contre 140 en photo et 105 en vidéo pour le Huawei P40 Pro), les tests de DxOMark faisant ressortir quelques légères faiblesses mais préjudiciables sur un modèle premium à plus de 1200 €.

Le Galaxy S20 Ultra perd notamment quelques points face à ses concurrents dans la gestion des artefacts dans les images et au niveau de la qualité du zoom, ainsi que pour des photos de nuit légèrement sous-exposées.

En revanche, la qualité de ses rendus, tant en contrastes qu'en couleurs, est saluée et tend même à constituer une référence.

En vidéo, le Samsung Galaxy S20 Ultra se montre très bon, avec seulement une perte de détails en basse lumière à lui reprocher.