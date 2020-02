Galaxy S20 : l'enregistrement vidéo 8K demandera 600 Mo la minute

Avec l'intégration du SoC Exynos 990, les smartphones, comme le nouveau Samsung Galaxy S20 dont on sait tout maintenant, sont désormais capables d'enregistrer de la vidéo jusqu'en 8K. Mais qui dit 8K dit grands volumes nécessaires pour stocker les fichiers vidéo.

Serait-ce une raison expliquant le maintien du port pour carte mémoire microSD afin d'étendre le stockage des smartphones ? Sans doute, d'autant plus que le fabricant annonce qu'une minute d'enregistrement vidéo en 8K nécessitera quelques 600 Mo de stockage !

Avec une vidéo de 5 minutes, ce sont ainsi près de 3 Go d'espace qui seront grignotés des nouveaux Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, note le site The Verge. Au-delà de la quantité de stockage intégrée, il sera possible d'ajouter jusqu'à 1 To de stockage, ce qui ne sera sans doute pas de trop pour les amateurs de vidéos.

Mais cette quantité de données n'est pas non plus énorme pour de telles vidéos et cela s'explique par quelques limitations assumées par Samsung.

La fiche technique révèle ainsi que l'enregistrement vidéo en 8K se fait au mieux en 24 fps (images par seconde), ce qui ne permettra donc pas de profiter des habituels 30 fps ou 60 fps, et donc avec une moindre fluidité.

Ce n'est pas tout puisque la stabilisation vidéo ne sera pas activée en 8K et les vidéos risquent donc de souffrir des tremblements de l'utilisateur.

Dans le même temps, étant donné la faible diffusion de la 8K actuellement et la rareté des téléviseurs compatibles (sans compter leur prix), cette capacité d'enregistrement sera sans doute intéressante dans certains cas (diffusion sur les plates-formes de streaming) mais pas forcément quelque chose de très utilisé au quotidien.