Galaxy S21 : un coût des composants rationalisé pour éviter la hausse des prix

Après une série Galaxy S20 au succès commercial en demi-teinte, Samsung a modifié sa stratégie en lançant la gamme Galaxy S21 dès le début de l'année et en réalisant certains ajustements pour tenir ses prix malgré l'intégration des dernières technologies mobiles.

L'analyse de la BOM (Bill of Materials) de la série par le cabinet d'études Counterpoint Research révèle que le coût de la somme des composants (hors tous les autres frais) va de 414,70 dollars pour le Galaxy S21 5G / Exynos 2100 avec 8 / 128 Go à 532,90 dollars pour le Galaxy S21 Ultra 5G / Snapdragon 888 avec 12 / 128 Go.

Les analystes notent que le Galaxy S21 Ultra coûte 7% de moins à produire que le Galaxy S20 Ultra 5G. L'intégration du modem dans le SoC a simplifié la structure et réduit le nombre de composants nécessaires et les coûts associés.

Samsung a aussi réduit le nombre d'antennes 5G mmWave de 3 à 2 et retiré le chargeur 25W et les écouteurs de la boîte sur les marchés où cela était possible, ce qui a contribué à tenir les coûts, permettant d'ajouter le support de l'UWB (Ultra Wide Band) et du stylet S Pen.

Pour les Galaxy S21 et S21+, la baisse de la BOM est de l'ordre de 12 à 13% par rapport aux Galaxy S20 et S20+ 5G.

Cela est rendu possible par le choix d'écrans avec des densités plus faibles, le retrait du module ToF (Time of Flight) et d'une capacité de RAM réduite sur le Galaxy S21+.

Counterpoint Research note que le lancement dès le début d'année de la série Galaxy S21 a été un bon moyen de résister à la concurrence sur le segment premium.

L'évolution des prochains mois sera intéressante à suivre avec l'abandon cette année du Galaxy Note, compensée par l'arrivée de nouvelles versions des smartphones avec écran pliable et l'extension de l'usage du stylet S Pen.