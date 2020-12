Samsung Galaxy S21 : l'absence de chargeur dans la boîte se confirme

Le lancement de l'iPhone 12 a été marqué par la disparition du chargeur et des écouteurs (sauf en France pour ces derniers) de la boîte. Habituellement livrés avec les smartphones, ces accessoires ne sont plus automatiquement fournis, offficiellement dans un effort de réduction de l'empreinte environnementale.

Il s'est rapidement murmuré depuis que Samsung pourrait faire de même pour sa série Galaxy S21 attendue l'an prochain. Outre une éventuelle réduction du volume de déchets électroniques, le retrait des accessoires permet aussi de compenser la hausse des prix imposées par l'arrivée de la 5G.

L'absence de chargeur et d'écouteurs pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra se confirme via des documents de certification de l'agence brésilienne de télécommunications Anatel observés par le site Tecnoblog.

Cette disposition sera sans doute internationale et il faut s'attendre à ce que d'autres fabricants de smartphones suivent la tendance en 2021, hors dispositions légales nationales qui obligeront ponctuellement leur présence.

On trouve aussi la confirmation de l'utilisation de la technologie UWB (Ultra WideBand) sur les Galaxy S21+ et S21 Ultra qui, comme pour les iPhone, permettra d'imaginer des scénarios domotiques et d'usages de proximité.

Les documents d'Anatel valident enfin les capacités des batteries des futurs smartphones : 4000 mAh pour le S21, 4800 mAh pour le S21+ et 5000 mAh pour le S21 Ultra.