Samsung Galaxy S21 Fan Edition : le smartphone déjà repéré

Pour réalimenter à moindre frais ses ventes sur la fin d'année, le groupe Samsung a eu l'ingénieuse idée de proposer une série Fan Edition qui reprend les caractéristiques de ses Galaxy S de début d'année à un tarif plus abordable.

L'initiative a plus d'un avantage puisqu'elle permet de réutiliser les composants des modèles de référence du début d'année en maintenant une solide configuration et avec un tarif qui laisse de la place aux flagships de fin d'année, Galaxy Note et Galaxy Z Fold.

Le Galaxy S20 Fan Edition connait ainsi un joli succès et le géant coréen devrait répéter la stratégie cette année. Déjà, le site SamMobile pense avoir identifié la référence SM-G990B du futur Galaxy S21 Fan Edition qui sera annoncé plus tard dans l'année.

Comme son prédécesseur, il devrait donc emprunter beaucoup de ses caractéristiques à l'actuelle série Galaxy S21.

Pour le moment, les seuls points assurés sont la compatibilité 5G et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, le tout fonctionnant sous Android 11 et sans doute la surcouche One UI.

Le Galaxy S20 Fan Edition avait donné la possibilité aux utilisateurs européens de profiter du SoC Snapdragon 865 plutôt que l'Exynos 990 de Galaxy S20. Il reste donc à voir si le Galaxy S21 Fan Edition fera de même en proposant un SoC Snapdragon 888 (ou bien l'alternative d'un Snapdragon 870) ou s'il sera en Exynos 2100.