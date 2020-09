Samsung Galaxy S20 Fan Edition : 4G ou 5G, les smartphones se renouvellent

Samsung complète la série Galaxy S20 avec des smartphones Galaxy S20 Fan Edition en version 4G et 5G bien équipés et avec des tarifs plus abordables.

Après avoir proposé ses smartphones Galaxy S20 en début d'année à un tarif premium, Samsung renouvelle l'expérience des modèles Fan Edition lancés en fin d'année qui reprennent design et caractéristiques des versions de référence mais à un tarif plus doux.

Cette année, le Samsung Galaxy S20 Fan Edition est donc à l'honneur et proposé en Europe avec un modèle unique décliné en deux versions : 4G seule ou 4G / 5G, ce qui a des conséquences sur le SoC embarqué.

Il propose un grand affichage plan 6,5 pouces FHD+ Infinity-O Super AMOLED avec un rafraîchissement de 120 Hz et un capteur photo avant de 32 megapixels. A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 + 12 + 8 megapixels logé dans un rectangle reprenant le design de la série Galaxy S20 avec ultra grand angle 123 degrés et zoom optique x 3, sans compter la stabilisation optique OIS et l'autofocus avec tracking.

La version 5G du Galaxy S20 Fan Edition tourne avec un SoC Snapdragon 865 tandis que le modèle 4G offrira un SoC Exynos 990. La version 5G permet donc enfin d'accéder à un SoC Snapdragon sur un modèle Galaxy S en Europe ! C'est toujours bon à souligner après les critiques du début d'année.

Il sera accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Dans le même temps, le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25W mais aussi charge sans fil et charge sans fil inversée.

Le Galaxy S20 Fan Edition se veut donc un concentré de ce qui a été le plus demandé et appréciés par les fans de la marque, en élaguant certains aspects mais sans faire trop de compromis.

Samsung annonce sa commercialisation à partir du 2 octobre 2020 en pas moins de six coloris et ouvre dès maintenant les précommandes, avec un bracelet connecté Galaxy Fit 2 en cadeau. La grille tarifaire est la suivante :

Galaxy S20 FE 4G 6 /128 Go : 659 €

Galaxy S20 FE 4G 8 / 256 Go : 729 €

Galaxy S20 FE 5G 6 / 128 Go : 759 €

Galaxy S20 FE 5G 8 / 256 Go : 829 €

Il sera toujours possible d'adoucir un peu le prix par la reprise de son ancien smartphone ou de passer par le programme de leasing Up2Yyou.