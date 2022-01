Samsung : le Galaxy S21 FE après le succès du S20 FE

En début de semaine, Samsung a introduit le smartphone Galaxy S21 FE 5G. C'est un calendrier de lancement atypique pour cet appareil étiqueté Fan Edition qui doit apporter le meilleur et les principales caractéristiques du Galaxy S21 sorti fin janvier 2021, et avec un rapport qualité-prix particulièrement intéressant.

La pénurie mondiale de composants a manifestement eu une influence et le Galaxy S21 FE sera disponible alors que la série Galaxy S22 est désormais attendue pour dans les prochaines semaines. Pas forcément propice à une explosion des ventes pour Samsung, mais la marque coréenne garde vraisemblablement en mémoire le succès du Galaxy S20 FE.

Dans une déclaration obtenue par 9to5Google, Samsung dévoile que depuis son lancement au quatrième trimestre 2020, le Galaxy S20 FE a ainsi été vendu à 10 millions d'unités en donc un peu plus d'un an. Une des meilleures ventes de smartphones Galaxy pour Samsung au cours de l'année écoulée. De quoi mieux comprendre pourquoi le fabricant n'hésite pas à sortir le Galaxy S21 FE en ce début 2022.

Rappel des caractéristiques

Le Galaxy S21 FE (5G) est équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm associé à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Même en 2022, cela reste un SoC puissant gravé en 5 nm pour assurer des performances qui seront largement à la hauteur.

L'appareil affiche sur un écran plan Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition FHD+. Il profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une technologie dite Super Smooth permettra une grande fluidité, sachant néanmoins qu'il n'y a pas de taux de rafraîchissement adaptatif (60 Hz ou 120 Hz).

Pour la partie photo, le smartphone peut compter à l'avant sur un capteur de 32 mégapixels. À l'arrière, c'est un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8 ; Dual Pixel ; stabilisation optique), ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,2 ; 123°) et téléobjectif de 8 mégapixels avec du zoom optique x3. Le Space Zoom permet de zoomer jusqu'à x30 (zoom hybride) et une fonction Zoom Lock est de la partie pour lutter contre les tremblements.

Il est possible de filmer en 4K à 60 images par seconde. Pour des captures dans des conditions de faible luminosité, l'IA est à la manœuvre pour traiter plusieurs clichés pris en rafale et opérer diverses améliorations. Les capacités du capteur principal aident pour l'aspect des photos de nuit.

Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec support de la charge rapide 25 W et 15 W en sans fil. D'un poids de 177 grammes et épais de 7,9 mm, il est certifié IP68 et l'écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus.

Le Galaxy S21 FE 5G est décliné en quatre coloris mats (Olive, Lavande, Blanc et Graphite). Il fonctionne avec Android 12 et l'interface One UI 4. Il est disponible en deux versions à 759 € (8 Go + 128 Go) et 829 € (8 Go + 256 Go). A noter que jusqu'au 8 février, des écouteurs Galaxy Buds 2 sont offerts, et qu'il existe une offre de reprise de 100 € d'un ancien modèle.