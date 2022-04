Cinq superbes offres avec un smartphone, un PC portable, une tablette, des écouteurs ou encore un casque gamer

Nous avons sélectionné pour vous 5 des meilleures offres de la journée avec le Samsung Galaxy S21 FE, le PC portable Asus TUF506, la tablette tactile realme Pad 64 Go et les écouteurs Echo Buds et le casque Corsair HS80.

Commençons ce top du jour par le smartphone Samsung Galaxy S21 FE qui est actuellement à prix réduit sur Rakuten.

Le mobile intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,4" avec une fréquence d’affichage de 120 Hz et une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. De plus, à l’avant, le capteur photo frontal de 32 mégapixels est incrusté dans le haut de l’écran. Ce Galaxy S21 FE est propulsé par le SoC Snapdragon 888 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photo, nous notons la présence à l’arrière du téléphone d’un triple capteur photo avec deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP. Et pour finir, le smartphone est pourvu d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 6+128 Go est au prix de 450 € avec le code RAKUTEN30



Continuons avec le PC portable pour gamer Asus TUF506 qui profite d’une belle réduction chez Carrefour.

Il intègre un écran LCD-IPS de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 144 Hz. Le PC embarque le processeur Intel Core i5-11400H avec 16 Go de RAM et 512 Go SSD. De plus, vous pourrez profiter de chipset graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Pour finir, le clavier vous fait profiter d’un rétroéclairage configurable.

Sur Carrefour, le PC portable Asus TUF506 est au prix de 990 € au lieu de 1290 € avec la livraison en magasin ou chez vous.



Passons maintenant à la tablette tactile realme Pad 64 Go qui bénéficier d’une belle réduction sur le site de Rakuten.

Elle est dotée d’un écran LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels et avec une luminosité maximale de 360 nits. Elle intègre le SoC Helio G80 de MediaTek avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 1 To par carte microSD. Elle embarque une batterie de 7100 mAH qui est accompagnée de la charge rapide de 18 W. Pour finir, la tablette profite de l’OS Android 11 avec une surcouche Realme UI.

Sur Rakuten, la tablette tactile realme Pad est au prix réduit de 180 € au lieu de 260 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant aux nouveaux écouteurs Echo Buds qui profitent d’une belle réduction sur Amazon.

Ces derniers profitent des technologies audio dynamique et suppression active du bruit qui offre un son net et équilibré tout en réduisant le bruit extérieur. Ils sont petits et légers et s’adaptent à votre morphologie et à votre usage.

Les Echo Buds sont compatibles avec Alexa afin de contrôler votre smartphone pour lancer vos musiques préférées, vos podcasts ou vos livres audios. Au niveau de l’autonomie, profitez de 5 heures d’écoutes par charge et jusqu’à 15 heures avec le boitier de charge.

Sur Amazon, les écouteurs Echo Buds sont au prix de 80 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec le casque Gamer Corsair HS80 qui bénéficie lui aussi d’une belle réduction.

De forme Circum-aural, il vous fait profiter d’un son haute-fidélité avec une connexion sans fil. Le casque est compatible PC, Xbox, PS4 ou encore PS5. Il intègre aussi un micro omnidirectionnel de qualité professionnel avec une clarté exceptionnelle. Le casque profite de la technologie Dolby Atmos via ses transducteurs audio de haute densité de 50 mm. pour finir, vous pouvez profiter de 20 heures d’écoute non-stop.

Sur Boulanger, le casque Gamer Corsair HS80 est au prix de 100 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite



