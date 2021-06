Samsung Galaxy S21 FE : la charge filaire 25W se confirme

Les caractéristiques du futur Galaxy S21 FE de Samsung, qui doit remplacer le Galaxy Note cette année comme chef de file au second semestre, continue d'égrener ses caractéristiques au fil des fuites et informations de certification.

Selon les documents du certificateur chinois, le smartphone, immatriculé SM-G9900, a passé avec succès les tests et confirme sans surprise sa compatibilité 5G mais aussi sa charge rapide 25W (9 V / 2,77 A), désormais habituelle sur les modèles haut de gamme de la marque, pour recharger sa batterie de 4500 mAh.

Le Galaxy S21 FE sera donc compatible avec le chargeur EP-TA800 de Samsung, même s'il n'est pas dit que ce dernier sera présent dans la boîte, la firme coréenne suivant Apple dans la stratégie de réduction des accessoires livrés.

La caractéristique de la charge rapide 25W était attendue et complète un tableau attribuant au smartphone un affichage 6,5 pouces Super AMOLED avec poinçon centré (type Infinity-O) et rafraîchissement 120 Hz, et un SoC Snapdragon 888 (voire Snapdragon 888+) avec 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

Le Galaxy S21 FE devrait proposer un triple capteur photo 12 megapixels à l'arrière, au sein d'une coque plastique polycarbonate et embarquer Android 11 avec la surcouche One UI 3.x.