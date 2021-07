Samsung Galaxy S21 FE : retour à l'Exynos 2100 ?

Le destin du smartphone Galaxy S21 FE semble être bien compliqué par la pénurie de semi-conducteurs. Celui qui devait prendre la place du Galaxy Note comme smartphone de référence du second semestre ne devrait être lancé qu'en fin d'année et sa fiche technique évoluerait pour assurer sa disponibilité.

Selon de nouvelles rumeurs, Samsung envisagerait d'abandonner le SoC Snapdragon 888, trop compliqué à obtenir en volume, et basculerait sur un processeur Exynos, sans doute l'Exynos 2100 de la série Galaxy S21 avec laquelle il s'identifiera encore un peu plus.

Le lancement du Galaxy S21 Fan Edition n'interviendrait plus qu'en toute fin d'année, ce qui risque de laisser un vide de plusieurs mois au second semestre que ne pourront combler les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 du fait de leur tarif premium.

La question du lancement du smartphone sur un nombre de marchés limités reste d'actualité : seuls les Etats-Unis et l'Europe seraient concernés, avec un volume réduit.