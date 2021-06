Samsung Galaxy S21 FE : le smartphone pourra supporter la charge 45W

Le smartphone Galaxy S21 FE de Samsung sera peut-être en retard sur son calendrier en n'étant commercialisé qu'en fin d'année mais il aura du répondant du côté de la charge filaire.

Selon les documents de certification de la FCC américaine, il sera compatible avec la charge 25W mais aussi avec la charge 45W (en 11V / 2,25A ou 21V / 2,1A) qui avait été proposée sur le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra mais qui n'a pas été reconduite sur la série Galaxy S21, même en version Ultra.

Il faudra utiliser le chargeur Samsung spécifique à acheter séparément mais cela rapprochera le smartphone des charges filaires toujours plus puissantes de la concurrence. Il offrira également de la charge sans fil et sans fil inversée.

Les mêmes documents établissent par ailleurs que le Galaxy S21 FE sera compatible 5G en bandes sub-6 GHz et mmWave (bandes millimétriques), avec toujours du WiFi 6 et du Bluetooh 5.0, mais aussi du NFC et du WPT (Wireless Power Transfer).

Le gros de ces fonctions sans fil sera apporté par le SoC Snapdragon 888 associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage et le smartphone sera certifié IP68, le protégeant des aspersions et des immersions.