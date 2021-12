Galaxy S21 FE : Samsung laisse échapper le prix en euros

Le site de Samsung pour l'Irlande publie par erreur des prix de 769 € et 839 € pour le Galaxy S21 FE en 128 et 256 Go.

La version Fan Edition se fait attendre pour le smartphone Galaxy S21 de Samsung, mais pas les fuites qui ont déjà donné un aperçu de ses caractéristiques. Même la marque s'y met avec les prix en euros du Galaxy S21 FE qui ont fait une brève apparition sur le site de Samsung pour l'Irlande.

Les pages concernées ont été retirées, mais trop tard comme souvent pour remédier à cette erreur de publication. Dans sa configuration 6 Go / 128 Go, le Galaxy S21 FE a été affiché à 769 €. Pour la configuration 8Go / 256 Go, c'est un prix de 839 € qui a fuité.

Ces prix sont légèrement différents et supérieurs à ceux évoqués par WinFuture qui avait respectivement annoncé aux alentours de 749 € et 819 €.

Avec Android 11 et surcouche One UI 3.1, le Galaxy S21 FE devrait proposer un affichage de 6,4 pouces AMOLED FHD+ avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et poinçon pour le capteur photo de 32 mégapixels.

Il ne serait pas équipé d'un SoC Exynos 2100, mais uniquement du Snapdragon 888. À l'arrière, le module photo serait composé d'un capteur grand angle de 12 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 8 megapixels avec du zoom optique x3.

Certifié IP68 pour une étanchéité aux éclaboussures et courtes immersions, le Galaxy S21 FE embarquerait une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25 W en filaire et 15 W en sans fil.