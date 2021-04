Samsung Galaxy S21 FE : design et caractéristiques avant l'heure

Si la série Galaxy Note peine à relancer les ventes de smartphones Samsung sur le deuxième trimestre, le fabricant a trouvé une parade en proposant une série Galaxy S FE (Fan Edition).

Reprenant une partie du design et les caractéristiques de la série Galaxy S du moment, le smartphone Galaxy S Fan Edition est proposé à un tarif attractif en recyclant les composants utilisés pour les modèles du début d'année.

Le Galaxy S20 FE, lancé fin 2020, a parfaitement rempli cette mission et séduit les consommateurs et Samsung devrait logiquement proposer un Galaxy S21 FE fin 2021, d'autant plus s'il doit repousser un nouveau Galaxy Note à l'an prochain.

Le leaker @Onleaks en dévoile dès à présent le design qui, sans grande surprise, sera très proche de celui du Galaxy S21 avec son triple capteur photo dont le bloc fusionne avec les tranches.

Le smartphone mesurera 7,9 mm d'épaisseur, comme le S21 mais sera un peu plus haut et large. L'affichage sera ainsi un peu plus grand avec 6,4 pouces de diagonale (contre 6,2 pouces sur le S21) et sera de type Infinity-O, toujours plan et avec un poinçon centré pour le capteur photo avant.

Le leaker indique que les capteurs photo seront les mêmes mais vraisemblablement avec des lentilles de qualité plus faible pour s'accorder avec le tarif plus abordable. On devrait trouver à bord le SoC Snapdragon 888 et sa compatibilité 5g, ainsi que 128 à 256 Go de stockage.