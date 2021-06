Samsung Galaxy S21 FE : vers un lancement limité à quelques marchés seulement

Face à la pénurie de composants, Samsung devrait lancer son Galaxy S21 FE plus tard que prévu et sur un nombre plus restreint de marchés.

S'il devait initialement occuper la place d'un Galaxy Note reporté à l'an prochain, il apparaît de plus en plus que le smartphone Galaxy S21 FE aura du mal à couvrir l'espace laissé vacant.

D'un lancement commun en août avec les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui aurait permis d'occuper presque tout le second semestre, le modèle Fan Edition ne serait plus attendu avant le dernier trimestre, avec l'espoir de générer du volume durant les fêtes de fin d'année mais aussi avec le risque d'empiéter sur les ventes de la série Galaxy S22 qui arrivera peu après à des tarifs premium.

Selon de nouvelles indiscrétions, repousser le lancement du Glaxy S21 FE à cause de la pénurie actuelle de composants ne suffirait pas et Samsung aurait décidé de limiter le nombre de marchés concernés.

Le smartphone ne serait alors lancé qu'en Europe et aux Etats-Unis, faisant l'impasse sur l'Asie (et son marché national, la Corée du Sud), l'Amérique du Sud, le Canada, et l'Australie.

L'un des principaux problèmes serait d'obtenir suffisamment de SoC Snapdragon 888 et il n'est même pas sûr que Samsung dispose de gros volumes pour les marchés restants.