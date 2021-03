Le nouveau Samsung Galaxy S21 déjà en promotion, mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S21 qui propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et il possède 421 ppp. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 GO à 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et de deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est équipé d'une batterie Li-Po de 4000 mAh ce qui lui donne une très bonne autonomie. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

En ce moment, profitez du smartphone Samsung Galaxy S21 5G 256 Go à 689 € au lieu de 909 € chez Rakuten.



Vous pourrez trouver ci-dessous d'autres promotions en ligne :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant une montre "classique" pour sportif, la Xiaomi TwentySeventeen, en promotion, mais aussi le smartphone Oppo Find X2 Pro, la trottinette Xiaomi 1S et la tablette hybride Surface Pro 7 à prix cassé !!