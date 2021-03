Le smartphone Oppo Find X2 Pro, la trottinette Xiaomi 1S et la tablette hybride Surface Pro 7 à prix cassé !!

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Find X2 Pro qui est doté d'un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55, et compatibilité Wi-Fi, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec pour la première fois un module Sony IMX689 de 48 mégapixels avec un grand capteur 1/1,43" pour récupérer un maximum de lumière. On trouve un deuxième capteur 48 mégapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 mégapixels capable de zoom sans perte x10. Le capteur photo avant de 32 mégapixels prend place dans un trou dans l'affichage.

Enfin, le Oppo Find X2 Pro est alimenté par une batterie de 4260 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 65W Super VOOC via le port USB-C.

Boulanger propose actuellement le smartphone Oppo Find X2 Pro 5G 512 Go à 699 € seulement au lieu de 1199 € !

Poursuivons avec la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière. Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

La trottinette électrique Xiaomi 1S est à seulement 264 € au lieu de 449 € chez Cdiscount en utilisant le coupon de réduction 25EUROS !



Vous trouverez aussi la Surface Pro 7 qui propose un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go.

Côté carte graphique, vous pourrez trouver la Intel Iris Plus Graphics. Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

Vous pourrez profiter chez Rakuten de la Surface Pro 7 de Microsoft à 729 € au lieu de 1069 € !





