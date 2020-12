Samsung Galaxy S21 Plus : des photos en fuite

À l'approche de son annonce officielle, le Galaxy S21 de Samsung se dévoile un peu plus, et l'on découvre ainsi de nouvelles photos du terminal.

C'est sur Twitter que l'on a vu récemment apparaitre de nouvelles photos du Galaxy S21 Plus de Samsung. Le terminal passe déjà entre les mains de certains influenceurs avant sa présentation dans deux semaines.

Rappelons que Samsung organisera une conférence Unpacked le 14 janvier pour dévoiler officiellement ses nouveaux smartphones Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, dont on connait déjà la fiche technique en grande partie.

Marui QHD a ainsi partagé des lichés du Galaxy S21 Plus envoyé par un journaliste ou influenceur indélicat qui n'a pas souhaité respecter l'embargo imposé par Samsung.

On peut ainsi découvrir un smartphone aux bordures très fines, qui confirme l'abandon de l'écran incurvé sur les bords sur les S21 et S21+ (mais pas sur la version Ultra). Le capteur photo frontal est logé dans un poinçon discret position au centre de l'écran sur le haut.

Au dos du smartphone, on retrouve le fameux bloc photo rectangulaire qui devrait devenir la signature des Galaxy S21 avec 3 capteurs pour la version Plus dont un module principal de 64 Mp.