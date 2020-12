Samsung Galaxy S21 / S21+ : (encore) tous les détails et les prix des smartphones

L'année 2021 démarrera sur les chapeaux de roue avec l'annonce dès mi-janvier de la série de smartphones Galaxy S21 de Samsung. Les modèles premium pourront ainsi occuper très rapidement le marché, coupant l'herbe sous le pied d'une concurrence toujours plus agressive.

Comme chaque année, les détails concernant les futurs smartphones sont abondants et permettent d'anticiper très en avance les caractéristiques. Le site WinFuture fait un nouveau point sur les attentes autour des Galaxy S21 et S21+, les deux modèles ouvrant la nouvelle gamme.

Ecran plan et retour au FHD+ mais en 120 Hz

On retrouve la confirmation de l'abandon des écrans incurvés pour des affichages plans OLED FHD+ avec poinçon centré pour le capteur photo avant (toujours pas sous l'écran) et bordures ultrafines.

Les dalles mesurent 6,2 et 6,7 pouces et l'on notera que Samsung ne propose plus de résolution QHD+ sur ces modèles mais les dote d'un rafraîchissement 120 Hz et d'une belle luminosité de 1300 candela pour une bonne lisibilité même en plein jour.

A bord, on trouvera pour les versions européennes le SoC Exynos 2100 qui sera en principe présenté quelques jours avant et qui devrait soutenir la comparaison avec le Snapdragon 888 de Qualcomm, avec 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Un triple capteur photo similaire

Les Galaxy S21 et S21+ disposeront d'un groupe de trois capteurs photo en angle au dos, en plastique pour le Galaxy S21 et peut-être en verre pour le S21+. Le capteur principal sera toujours de 12 megapixels mais l'on trouvera cette fois un téléobjectif 64 megapixels et un second module 12 megapixels ultra grand angle. L'autofocus sera de type PDAF et l'ensemble permettra un enregistrement vidéo jusqu'en 8K.

Compatibles 5G, les deux smartphones proposeront respectivement des batteries de 4000 et 4500 mAh, avec charge filaire jusqu'à 25W, charge sans fil mais pas de chargeur dans la boîte.

WinFuture indique enfin des tarifs démarrant à 849 € pour le Galaxy S21 et 1049 € pour le Galaxy S21+, soit légèrement en-dessous de la grille tarifaire des Galaxy S20.