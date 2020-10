Samsung Galaxy S21 Plus : les rendus CAD se dévoilent

Après les rendus du Galaxy S21, c'est au tour du Galaxy S21 Plus de se montrer dans des rendus détaillés montrant une grande proximité de design.

Le design du Galaxy S21 à peine dévoilé, c'est au tour du Galaxy S21+ de montrer ses formes par l'intermédiaire de la diffusion de rendus CAD du smartphone. Sans surprise, il présente une grande proximité avec le Galaxy S21, avec toujours un triple capteur photo ne débordant presque plus de la coque.

Le site MySmartPrice le montre sous toutes les coutures et l'on retrouvera un affichage avec un poinçon centré en haut de l'écran Infinity-O et des bordures extrêmement fines, notamment en haut et en bas d'un écran désormais plan.

On trouverait ici une grande dalle de 6,7 pouces (contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21) et une épaisseur de seulement 7,85 mm. Les caractéristiques des trois capteurs photo embarqués au dos ne sont toujours pas connues et l'on attend une batterie de 4660 mAh à bord avec charge 25W.

La tranche inférieure comporte toujours un port USB-C et une grille de haut-parleur, tandis que le chariot de la carte SIM est positionné sur la tranche supérieure. Selon les rumeurs, le Galaxy S21+, comme les autres membres de la future série, serait dévoilé dès le mois de janvier 2021.