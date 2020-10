Samsung Galaxy S21 : les smartphones de référence annoncés dès début janvier ?

Si Samsung reste leader du marché des smartphones, puisque Huawei est désormais freiné dans sa progression, l'année 2020 est compliquée, entre crise sanitaire du coronavirus et succès modéré de ses flagships.

La firme coréenne a pourtant multiplié les coups d'éclat en étant très présente sur la 5G et en lançant des smartphones innovants avec écran repliable. Toutefois, la concurrence ne cesse de se renforcer chez certains fabricants chinois qui multiplient les lancements de modèles parfois très proches les uns des autres mais occupant sans cesse le terrain.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Xiaomi s'est fait une spécialité de cette stratégie avec ses différentes marques, attaquant ainsi sur tous les fronts, de l'entrée de gamme (Redmi et Poco) jusqu'au haut de gamme et avec des tarifs très agressifs.

Pour résister à cette vague asiatique tout en profitant du trou d'air créé par l'activité freinée de Huawei, Samsung pourrait annoncer sa prochaine génération de smartphone de référence Galaxy S21 ou S30 dès le début du mois de janvier.

C'est du moins ce qu'affirme le site SamMobile, généralement bien informé sur la stratégie produits du groupe coréen en indiquant que la commercialisation se jouerait alors entre fin janvier et début décembre 2021.

La production des composants du Galaxy S21 aurait déjà commencé, signe d'un lancement précoce et l'un des raisons possibles de ce décalage pourrait être de dissocier les lancements des smartphones de référence et des prochaines générations de smartphones avec écran pliable, afin de ne pas se cannibaliser mutuellement.

Il reste toutefois à vérifier si les fournisseurs de puces seront prêts aussi tôt dans l'année. Qualcomm doit présenter son SoC Snapdragon 875 début décembre 2020 lors de son Snapdragon Tech Summit annuel (virtuel cette année).

Et n'oubliez pas que Samsung propose en ce moment les Samsung Days avec des promotions sur la gamme Galaxy S20 et les A41, A51, A71, Buds+, Galaxy Watch et Tab...