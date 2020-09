Samsung Galaxy S21 / S30 : le smartphone de référence avec une charge rapide 65W ?

Petit à petit, le smartphone Galaxy S21 ou S30 de début 2021 se dévoile, alors que le développement du firmware a déjà révélé l'existence de trois modèles et que les capacités des batteries ont commencé à s'afficher.

La découverte par GalaxyClub.nl d'un chargeur de batterie portant la référence EP-TA865 et offrant une puissance de 65W laisse espérer que le futur smartphone de référence de Samsung puisse en profiter.

Toutefois, cette découverte est tempérée par le fait que le Galaxy Note 20 n'offre pas de charge rapide 45W, alors qu'un chargeur EP-TA845 de 45W avait été découvert l'an dernier et laissait espérer une montée de la charge rapide dans les smartphones de Samsung.

Si les fabricants chinois rivalisent déjà sur la charge rapide avec des charges dépassant les 100W, les grandes marques internationales restent en retrait de cette tendance qui peut dégrader plus rapidement la capacité de la batterie qu'une charge plus modérée et avec moins d'échauffement.

Il reste possible que seul le Galaxy S21 / 30 Ultra offre cette commodité de la charge 65W, à moins qu'elle ne concerne un autre produit de la marque.