Samsung Galaxy S21 / S30 Ultra : on a déjà une idée de la capacité de la batterie

Le groupe Samsung a déjà lancé les Galaxy S20 en début d'année et les Galaxy Note 20 sur le second semestre. L'heure est maintenant à la préparation de la série suivante pour 2021 avec tout d'abord des smartphones Galaxy S21 ou S30 dont les détails commencent à voir le jour.

On sait déjà que l'on devrait de nouveau retrouver trois modèles l'an prochain identifiés par leurs références : SM-G991, SM-G996 et SM-G998, représentant les versions Standard, Plus et Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra

A partir de ces premières informations, le site GalaxyClub.nl a trouvé quelle sera vraisemblablement la capacité de la batterie du plus grand modèle. Le Galaxy S21 / S30 Ultra exploitera une batterie EB-BG998ABY de 4885 mAh qui sera sans doute présentée par le fabricant comme une batterie de 5000 mAh.

Autrement dit, la capacité de la batterie ne devrait pas évoluer par rapport à l'actuel Galaxy S20 Ultra alors qu'il semble que le Galaxy S21 / S30 Plus aura droit à une batterie de plus grande capacité (4660 mAh).

Le Galaxy S21 / S30 standard utilisera pour sa part une batterie EB-BG991ABY de 3880 mAh qui sera donc présentée comme une batterie de 4000 mAh, comme le Galaxy S20.

Si les capacités seront les mêmes, la gravure des processeurs mobiles des futurs smartphones sera affinée à 5 nm au lieu de 7 nm, avec des gains en matière de consommation d'énergie, sans compter les progrès en matière de PMIC (gestion dynamique de la consommation d'énergie) et les optimisations logicielles.