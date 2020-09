Samsung Galaxy S21 / S30 : le développement du firmware a démarré

Chez Samsung, après la série Galaxy S20 en 2020 viendront l'an prochain les smartphones Galaxy S30...à moins qu'il ne s'agisse des Galaxy S21 selon une rumeur tenace.

Toujours est-il que le développement de leur firmware a débuté avec pour base Android 11 et comme surcouche une nouvelle évolution de One UI, qui pourrait être One UI 3.1.

Comme cette année, la série devrait se composer de trois modèles dont les références sont désormais connues : SM-G991U, SM-G996U et SM-G998U. Il y a de bonnes chances pour que l'on retrouve la même segmentation en Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra.

Si 2020 était encore une année de transition avec des variantes purement 4G proposées à côté des modèles 5G, il reste à voir si Samsung procèdera de même l'an prochain ou ne proposera que des modèles combinant 4G et 5G.

Le site SamMobile rappelle qu'avec la volonté qu'a exprimée Samsung de fournir trois mises à jour majeures d'Android sur ses smartphones de référence, l'abandon des modèles purement 4G semble probable.

Une présentation des Galaxy S21 ou Galaxy S30 vers le mois de février 2021, en amont du salon MWC 2021, apparaît comme une fenêtre de tir possible mais il est trop tôt pour connaître les secrets du firmware et les caractéristiques potentielles des smartphones.