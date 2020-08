Samsung : quels smartphones Galaxy auront droit à trois générations d'Android ?

Avec la présentation de ses smartphones Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra lors de son événement Galaxy Unpacked, le groupe Samsung a promis d'apporter un support pour trois générations de l'OS mobile Android sur une partie de sa gamme, en particulier les smartphones Galaxy.

Là où Apple peut faire avancer son écosystème iOS en bloc à chaque évolution, Google doit composer pour Android avec la grande diversité des matériels et les intentions des fabricants, malgré des efforts pour étendre le suivi au-delà d'une ou deux grandes évolutions et dans des délais raisonnables.

Certains fabricants ont commencé à étendre les cycles de support dans une logique vertueuse mise en avant dans leur communication et l'initiative de Samsung pour assurer trois générations de mise à jour Android est donc à saluer.

On sait désormais quels modèles seront concernés. Sans surprise, il s'agit principalement des modèles Galaxy S, N et Z positionnés en haut de gamme, mais cela concerne également une partie de la gamme Galaxy A de milieu de gamme (et qui assure une bonne partie de ses volumes) et certaines tablettes Galaxy Tab.

En voici la liste :

Galaxy S

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Les Galaxy S à venir



Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Les Galaxy Note à venir



Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Les Galaxy Z à venir



Galaxy A

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Certains Galaxy A à venir



Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Les Galaxy Tab à venir

Pour la série Galaxy S20 lancée sous Android 10, cette politique de mise à jour lui permettra d'être mis à jour régulièrement avec les nouvelles évolutions jusqu'à Android 13. Samsung précise que la série Galaxy S20 sera d'ailleurs la première à accueillir Android 11 un peu plus tard dans l'année.

Les smartphones Galaxy hors de cette liste seront pour leur part suivis tant que le hardware permettra une expérience mobile de qualité.