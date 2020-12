Samsung Galaxy S21 : les teasers déjà en fuite confirment le design

L'aspect de la série Galaxy S21 de Samsung, avec son système de capteurs photo positionné en angle jusqu'à faire corps avec la tranche, se confirme une nouvelle fois avec les teasers dénichés par Max Weinbach sur le site Android Police.

Et là où les rendus pouvaient laisser place au doute, il s'agit ici de documents directement issus de Samsung mais pas encore diffusés officiellement. Ce sont les vidéos de promotion des trois smartphones, Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, montrant les capteurs photo.

Elles confirment ce que l'on en connaissait, avec un triple capteur pour les Galaxy S21 et S21+ dont le flash est au dehors du bloc photo et qui comprend un module principal 12 megapixels, un ultra grand angle de 12 megapixels et un téléobjectif de 64 megapixels.

La vidéo du Galaxy S21 le montre avec un coloris phantom violet et un bloc photo doré.

Le Galaxy S21 Ultra se distingue par un bloc plus imposant qui intègre un module principal 108 megapixels, un ultra grand angle 12 megapixels, un capteur périscopique 10 megapixels pour du zoom x10 et un second téléobjectif 10 megapixels pour du zoom x3, accompagné d'un autofocus laser remplaçant le capteur TOF 3D du Galaxy S20 Ultra, critiqué pour son manque de réactivité.