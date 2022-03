Énorme bon plan sur le Samsung Galaxy S21 Ultra, mais aussi sur des souris, écrans PC...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 12+128 Go qui profite d'une très belle réduction sur Rakuten.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,8" avec une définition de 3200 x 1440 px. Il embarque le SoC Exynos 2100 avec le module graphique Mali-G78 avec 12 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Sur l'arrière, le mobile intègre quatre modules photos avec en principal un de 108 MP, un de 12 MP et deux de 10 MP. Sur l'avant, vous profitez d'un capteur de 40 MP. Pour l'autonomie, le smartphone est doté d'une batterie de 5000 mAh qui permet jusqu'à 18 heures d'autonomie.

Sur Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 12+128 Go est au prix de 834 € avec le code TRE12400 et la livraison rapide.



