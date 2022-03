POCO : deux jours de réduction sur le nouveau smartphone M4 Pro mais aussi ...

Du 2 au 4 mars 2022, AliExpress met en avant les deux derniers mobiles de la marque POCO avec deux belles promotions.



Pour rappel, le smartphone POCO M4 Pro 5G est doté d’un écran de 6,6" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Il embarque un SoC MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage avec une extension possible via microSD jusqu’à 1 To.

Du côté de la photo, le smartphone intègre un capteur principal de 50 MP et un ultra grand angle de 8 MP. Pour faire des selfies, le mobile est pourvu d’un capteur de 16 MP. Et pour finir, le POCO M4 Pro est agrémenté d’une batterie de 5000 mAh offrant deux jours d’utilisation avec un chargeur de 33W bénéficiant de la charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro 4+64 Go est au prix réduit de 175 € avec le code SDFRF143, le coupon vendeur de 5 € et une livraison gratuite depuis l’Allemagne ou la version 6+128 Go à 225 € avec le coupon SDFRF143 et le coupon vendeur de 5 €.

A noter que le smartphone POCO X4 Pro 5G est également en promotion jusqu'au 4 mars 9h :

POCO X4 Pro 6+128 Go à 245 € avec le code SDFRF143 et le coupon vendeur de 5 €

POCO X4 Pro 8+256 Go à 295 € avec le code SDFRF143 et le coupon vendeur de 5 €







Nous avons sélectionné d'autres bons plans présents sur le site AliExpress :

Smartphone

Xiaomi Mi 11 6+128 Go à 262 € avec le code MOINSDE20





PC portable

Teclast F7S à 168 € avec le code MOINSDE34 (14,1", Apollo Lake, 8 Go RAM, 128 Go SSD)





Trottinette

NIU KQI3 Pro à 599 € avec le code MOINSDE50





Autre



