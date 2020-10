Samsung Galaxy S21 Ultra : quelles caractéristiques pour le flagship ?

Comme cette année, Samsung devrait proposer trois modèles de référence début 2021 dont un Galaxy S21 Ultra en chef de file avec les plus solides caractéristiques.

Alors qu'il se murmure que Samsung pourrait lancer particulièrement tôt ses nouveaux smartphones de référence en 2021, les détails des trois modèles se dévoilent peu à peu, même si c'est encore officieusement.

Comme pour les Galaxy S20, le groupe coréen devrait dévoiler trois modèles dont le plus fourni sera le Galaxy S21 Ultra. Le site 91Mobiles, avec l'aide du leaker Ishan Argawal livre avant l'heure des pistes sur ses caractéristiques.

Portant la référence SM-G998 et le nom de code O3, il serait doté du plus grand écran de la bande avec une diagonale de 6,8 pouces en résolution QHD+ avec une dalle Dynamic AMOLED qui permettrait d'atteindre un rafraîchissement d'écran de 144 Hz (qui reste encore à confirmer).

Rendu supposé du Galaxy S21

Il serait toujours doté d'un poinçon pour un unique capteur photo de 40 megapixels et positionné en position centrée. A l'arrière, on trouverait un capteur photo principal de 108 megapixels au sein d'une configuration multicapteurs et capable d'enregistrement vidéo jusqu'en 8K 30 fps.

Livré avec Android 11 et One UI 3.0, le Galaxy S21 Ultra exploitera un SoC Snapdragon 875 ou un Exynos 2100 apportant une compatibilité 5G et il sera doté d'une batterie de 5000 mAh, lui donnant une épaisseur de 8,9 mm.