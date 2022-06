Samsung Galaxy S22 FE : n'espérez pas trop

Samsung tente depuis plusieurs années de proposer le design de ses flagships de début d'année dans un format relancé sur le second semestre avec un tarif plus attractif : c'est la série Galaxy S Fan Edition (FE).

Cette stratégie est plutôt maline puisqu'elle permet de réutiliser les composants des modèles de référence avec un modèle dont les bases sont déjà posées et dont il suffit de retravailler l'habillage. Le prix inférieur permet en outre de générer du volume sur la fin d'année.

Samsung Galaxy S21 FE

Après le Galaxy S20 FE qui a plutôt bien marché puis un Galaxy S21 FE contrarié par la pandémie et la pénurie de composants, verra-t-on un modèle Galaxy S22 FE qui héritera de la fiche technique des Galaxy S22 mais à un tarif plus bas ?

La fin des Fan Edition

Le site SamMobile indique avoir obtenu de plusieurs sources l'information selon laquelle la série serait abandonnée. Il n'y aurait donc pas de Galaxy S22 FE cette année mais il n'y aurait plus non plus de modèles FE à l'avenir.

La raison n'est pas donnée. On ne peut que constater que le lancement du Galaxy S21 FE quasiment en même temps que la famille Galaxy S22 en début d'année n'a pas dû aider à le laisser s'épanouir.

SamMobile ne trouve plus aucune référence à un modèle SM-S900 qui aurait pu correspondre au nouveau modèle et note que les fuites étaient déjà nombreuses au sujet du Galaxy S21 FE l'an dernier à cette date. Or, c'est le silence radio absolu pour le Galaxy S22 FE, ce qui va dans le sens d'un abandon du modèle.