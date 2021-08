Samsung Galaxy S22 : le processeur Exynos avec GPU AMD restera rare

Maintenant que Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones avec écran repliable Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 5G, la prochaine série de référence sera celle des Galaxy S22 attendus en début d'année prochaine.

La série porterait le nom de code Rainbow et serait divisée en plusieurs modèles R, G et B représentant respectivement la version standard (6 pouces OLED LTPS), le modèle Plus (6,55 pouces OLED LTPS) et le premium Ultra (6,81 pouces OLED LTPO).

Selon les dernières rumeurs en provenance de Corée, on retrouve la confirmation de l'absence de l'Under Display Camera pourtant proposé sur le Galaxy Z Fold 3. Des questions de production et de disponibilité des composants expliquent sans doute le choix de maintenir un poinçon sur la future série.

Pour la partie photo, on devrait retrouver un capteur principal de 50 megapixels et des modules annexes de 12 megapixels sur les Galaxy S22 et S22+ tandis que le S22 Ultra ajouterait deux téléobjectifs de 12 megapixels avec plusieurs niveau de zoom sans perte.

Au niveau de la batterie, on évoque une capacité de 3800 mAh pour le modèle R, 4600 mAh pour G et 5000 mAh pour la variante B.

Un SoC Exynos mRDNA élusif

La série Galaxy S22 inaugurera un SoC Exynos avec une partie GPU conçue avec AMD mais la présence de ce SoC devrait rester limitée à quelques marchés, faute de pouvoir le produire en quantité avant mi-2022.

Pour la grande majorité des pays couverts, ce serait un SoC Snapdragon 898, successeur direct de l'actuel Snapdragon 888, que l'on retrouverait.

Toutefois, rien n'est dit sur la répartition. Habituellement, l'Europe a toujours eu les versions avec SoC Exynos tandis que d'autres marchés comme les Etats-Unis étaient livrés avec le SoC Snapdragon.