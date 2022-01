Samsung Galaxy S22 : les prix européens de la gamme avant l'heure

A quelle grille tarifaire le géant Samsung confiera-t-il le destin de sa gamme de smartphones de référence Galaxy S22 attendus début février ? Après les ventes assez moyennes (en partie pour cause de pandémie et pénurie de composants) en 2020 et 2021, la nouvelle gamme sera-t-elle celle de la sortie de crise alors que les volumes de ventes se réduisent d'année en année ?

Le leaker Roland Quandt, de Winfuture, affirme disposer de la grille des prix pour les marchés européens et pour les différentes variations de la gamme : Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra

S'écartant des rumeurs prédisant des prix à la hausse (crise oblige) ou à la baisse (pour relancer les ventes), les tarifs évoqués seraient finalement proches de ce qui a été proposé l'an dernier.

Le modèle de base, le Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, débuterait ainsi à 849 € suivi de différents paliers pour arriver au modèle le plus consistant, le Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, placé à 1449 €.

La grille tarifaire (encore supposée) s'établit comme suit :

Galaxy S22 8 / 128 : 849 €

Galaxy S22 12 / 256 : 899 €

Galaxy S22 Plus 8 / 128 : 1049 €

Galaxy S22 Plus 12 / 256 : 1099 €

Galaxy S22 Ultra 8 / 128 : 1249 €

Galaxy S22 Ultra 12 / 256 : 1349 €

Galaxy S22 Ultra 12 / 512 : 1449 €

En France, ces tarifs devraient être légèrement plus élevés du fait de l'impact de la taxe copie privée. On notera qu'il existerait donc une variante du Galaxy S22 Ultra avec seulement 8 Go de RAM mais pas de modèle avec 16 Go de RAM, tandis que la capacité de 512 Go sera logiquement réservée au modèle le plus riche de la gamme.