Samsung Galaxy S22 Ultra : un bien joli rendu pour le flagship avec stylet S Pen

Le smartphone Galaxy S22 Ultra se montre sous presque toutes les coutures en avance et confirme sa filiation avec la série Galaxy Note.

Pour finir l'année, un rendu détaillé du futur fleuron de Samsung, le Galaxy S22 Ultra, est proposé par le leaker @evleaks, permettant de confirmer certains points du design.

Il confirme la jonction avec la série Galaxy Note par le support du stylet S Pen qui, contrairement à la génération précédente, aura son logement dans le smartphone. Un autre élément distinctif reste l'abandon du gros bloc photo fusionné aux tranches de la série Galaxy S21 pour un style où seuls les modules affleurent de la surface de la coque.

Samsung Galaxy S22 Ultra (crédit : @evleaks)

Samsung joue la sobriété là où la plupart des fabricants imaginent désormais des blocs photo imposants ou tarabiscotés sortant largement du dos d'appareils au demeurant toujours très fins.

A défaut d'un capteur de 200 megapixels qui n'est attendu que sur la génération suivante, c'est un module optimisé de 108 megapixels que l'on devrait retrouver en capteur principal.

A l'avant du Galaxy S22 Ultra, l'affichage occupe toute la face avant et s'incurve sur les tranches, tandis que le capteur photo avant se loge dans un poinçon centré. Pas de capteur photo sous l'écran ici, contrairement au Galaxy Z Fold 3.

Les angles sont marqués, donnant un style très rectangulaire que ne renierait pas Sony et ses Xperia. Et la rumeur veut que l'une des variantes puisse accueillir jusqu'à 1 To de stockage.

Pour ce qui est du SoC, Samsung proposera selon les marchés le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ou sa propre solution Exynos 2200 qui doit être présentée début janvier. C'est en principe ce second SoC qui trouvera place dans les modèles européens.