Samsung Galaxy S22 Ultra : aura-t-il droit à un logement pour le stylet, comme un Note ?

Le smartphone Galaxy S21 Ultra de Samsung a récupéré la compatibilité avec le stylet S Pen qui était jusque là un signe distinctif des Galaxy Note, pour le moment laissés de côté au profit des Galaxy Z Fold et Z Flip avec écran repliable.

Le Galaxy S21 ne dispose pas de système de rangement du stylet, ce qui peut poser problème à l'usage. Cet élément pourrait être corrigé dans la prochaine version avec un Galaxy S22 Ultra qui embarquerait un logement pour le stylet S Pen, selon le leaker Ice Universe.

Si cette évolution semble logique, elle marque peut-être un peu plus la fin de la série Galaxy Note habituellement proposée au second semestre de l'année mais qui n'est désormais plus d'actualité.

Le Galaxy S22 Ultra aurait un écran au ratio 19,3:9 qui pourrait s'accorder avec la présence d'un logement, fait valoir le leaker même si l'information reste à confirmer.

Ce qui est presque sûr, c'est que ce même smartphone ne profitera pas d'un capteur photo géant de 1 pouce signé Olympus, comme la rumeur s'en était répandue il y a plusieurs mois, pas plus qu'il ne proposera le capteur 200 megapixels Isocell HP1 annoncé par Samsung début septembre.

En revanche, on pourrait croiser une charge plus rapide que précédemment avec une puissance de 45W qui avait été proposée sur quelques modèles mais pas dans la gamme Galaxy S21.