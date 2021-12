Samsung Galaxy S22 Ultra : jusqu'à 1 To de stockage ?

Dans la future série Galaxy S22, la variante Ultra constituera le nouveau fleuron du savoir-faire mobile de Samsung. Cette année, la firme devrait renforcer le lien du modèle avec l'esprit du Galaxy Note en intégrant un logement pour le stylet S Pen en plus de son support.

Le smartphone Galaxy S22 Ultra pourrait aussi se faire remarquer par sa capacité de stockage. Le site SamMobile affirme qu'il sera proposé avec jusqu'à 1 To de stockage.

Ce dernier sera totalement intégré, l'appareil mobile ne proposant pas d'extension de stockage par carte mémoire.

Avec la capacité d'enregistrer des vidéos en 8K via son bloc photo et potentiellement en 4K depuis le capteur à selfie, un espace de stockage standard pourrait vite être saturé et la nécessité de passer à 1 To devient pertinente.

Le raisonnement est similaire à celui pour l'iPhone 13 Pro / Pro Max dont la plus grosse configuration permet aussi d'aller jusqu'à 1 To de stockage pour répondre aux impératifs de ses qualités d'enregistrement vidéo (jusqu'en 4K en mode ProRes).

Le Galaxy S22 Ultra avec 1 To pourrait n'être réservé qu'à certains marchés et disponible uniquement depuis le site officiel de Samsung, avec un tarif qui s'annonce conséquent.