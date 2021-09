iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max : écran ProMotion 120 Hz et qualité vidéo professionnelle

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max constituent la nouvelle proposition sur le segment premium avec l'apport du SoC Apple A15 et un nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion 120 Hz adaptatif.

Comme les iPhone 13, les versions Pro gardent un style proche de la gamme iPhone 12 Pro qu'elles s'apprêtent à remplacer. Si le style change peu, les innovations sont surtout techniques.

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max conservent des affichages OLED 6,1 et 6,7 pouces avec encoche pour les capteurs du Face ID mais s'offrent désormais une qualité supérieure Super Retina XDR avec une luminosité de 1000 nits et l'intégration de la technologie ProMotion des iPad Pro qui assure un rafraîchissement 120 Hz adaptatif.

Celui-ci fluidifie les animations à l'écran et assure une réactivité tactile plus vive en variant très rapidement entre 10 et 120 Hz selon les scénarios pour préserver l'autonomie.

A bord, la puce ARM Apple A15 Bionic gravée en 5 nm (selon une technique plus avancée que l'Apple A14) apporte de solides performances avec ses 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs du Neural Engine.

Cette augmentation de puissance est épaulée par une batterie plus grande assurant pour l'iPhone 13 Pro 1h30 d'autonomie supplémentaire par rapport à l'iPhone 12 Pro, et de 2h30 pour l'iPhone 13 Pro par rapport à son prédécesseur.

A l'arrière, le bloc photo est toujours composé de trois modules 12 megapixels avec un capteur grand angle f/1,5 et pixels de 1,9 µm pour capter un maximum de lumière et réduire le bruit en faible luminosité, un ultra grand angle avec ouverture f/1,8 et angle de vision 120 degrés et un téléobjectif x3, le tout associé à un scanner LiDAR permettant de réaliser des portraits en mode nuit.

Tout pour la vidéo pro

On retrouve le support du format Apple ProRAW mais c'est en vidéo qu'Apple placé ses efforts sur cette série. Outre un enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 images / s en Dolby Vision, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max permettent de l'enregistrement vidéo en qualité professionnelle ProRes 4K 30 images / s.

Cela demandera beaucoup de place et Apple proposera du stockage en 128 / 256 / 512 Go et même pour la première fois 1 To d'espace sur sa série Pro...ce qui poussera les smartphones au-delà de 1700 €.

A noter que le capteur ultra grand angle pourra servir à réaliser de la macrophotographie avec une mise au point à 2 cm, ce qui promet de superbes clichés en très gros plan...ou de la vidéo macro avec de nouveaux angles de vue à explorer.

Comme les iPhone 13, les version Pro sont compatibles 5G et tournent sous le nouvel iOS 15, avec toujours un connecteur Lightning et le support de la charge sans fil MagSafe et Qi.

Les smartphones seront en précommande à partir du 17 septembre tandis que la commercialisation débutera le 24 septembre :

iPhone 13 Pro 128 Go : 1159 €

iPhone 13 Pro 256 Go : 1279 €

iPhone 13 Pro 512 Go : 1509 €

iPhone 13 Pro 1 To : 1739 €