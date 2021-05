Samsung Galaxy S22 Ultra : avec un zoom périscopique à lentille mobile ?

Pour offrir une bonne qualité d'image à différents niveaux de zoom, le Galaxy S21 Ultra 5G embarque deux téléobjectifs permettant du x3 et du x10. Il est possible d'obtenir d'autres grossissements intermédiaires mais il s'agit en réalité d'adaptations des images obtenues à partir de ces capteurs ou du module principal.

Bloc photo du Galaxy S21 Ultra

Le groupe Sony propose déjà une solution plus avencée sur son Sony Xperia 1 Mark III avec un unique téléobjectif offrant deux focales distinctes (70 et 105 mm, correspondant à du zoom x3 et x4,4) qu'il nomme téléobjectif variable, mais il est possible d'aller encore plus loin tout en respectant les contraintes d'espace des appareils mobiles.

Le téléobjectif variable du Sony Xperia X1 III

Le futur Galaxy S22 Ultra pourrait passer outre cette limitation en proposant un module périscopique intégrant un groupe de lentilles mobile qui pourra alors produire une image de qualité sur toute une plage de grossissements, selon une information du leaker Ice Universe.

Les filiales Samsung Electromechanics et Samsung LSI auraient développé conjointement ce type de module qui pourrait ainsi produire une image directe sur une plage de grossissements allant de x3 à x10, assurant richesse de détails et piqué de l'image à tous les niveaux de zoom.

Le même leaker évoque toujours la possibilité de la présence d'un capteur photo avant logé sous l'écran (le premier à en profiter devrait être le Galaxy Z Fold 3 dès cette année) et la présence d'un SoC Exynos 2200 avec partie graphique AMD Radeon Mobile.