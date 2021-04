Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III : écran OLED 4K, capteur photo avec téléobjectif variable !

Sony officialise sa nouvelle gamme de smartphones avec le Xperia 1 III en ultra premium et le Xperia 5 III en version plus sobre.

Le groupe Sony maintient son effort pour présenter chaque année une nouvelle évolution de sa gamme de smartphones Xperia et dévoile les modèles Xperia 1 III en très haut de gamme et Xperia 5 III jouant la polyvalence.

Le Sony Xperia 1 III intègre tout le savoir-faire de la marque avec un grand affichage 6,5 pouces OLED 4K au format étiré (et cinéma) 21:9 avec rafraîchissement 120 Hz, verre protecteur Gorilla Invictus et sans poinçon ni encoche, avec toujours le Mode Créateur assurant des réglages colorimétriques tels que voulus par les réalisateurs et un étalonnage "optimisé par CineAlta" pour un rendu cinématographique.

On trouvera encore un échantillonnage tactile 240 Hz et le traitement d'image X1 ainsi que les technologies Bravia de traitement d'image adapté aux smartphones. Le Sony Xperia 1 III est tout autant destiné à visionner des contenus en haute qualité qu'à en produire avec enregistrement vidéo 4K en 24 à 60 ips et ralenti à 120 ips avec stabilisation OIS / EIS.

Le son est compatible Dolby Atmos et spatialisé avec 360 Reality Audio. Il est assuré par des haut-parleurs stéréo tandis que l'on trouvera une prise jack 3,5 mm sur la tranche.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible par carte microSD, qui apportera aussi une compatibilité 5G et le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2.

La partie photo se compose de trois capteurs 12 megapixels avec optique Zeiss et capteur Exmor RS comprenant un module principal lumineux (f/1,7, équivalent 24 mm), un ultra grand angle (124 degrés, équivalent 16 mm) et un téléobjectif variable qui a la particularité d'offrir deux longueurs focales : 70 mm et 105 mm, avec mise au point rapide Dual PDAF.

Le zoom est optimisé par IA et l'on retrouve un mode Pro permettant de régler finement les capteurs, avec de la stabilisation, un mode Nuit et du tracking en temps réel des objets et personnes en mouvement.

Sony Xperia 5 III

Le Sony Xperia 5 III reprend une bonne partie de la fiche technique du Sony Xperia 1 III mais avec un affichage 6,1 pouces OLED FHD+ au ratio 21:9 avec rafraîchissement 120 Hz et échantillonnage tactile 240 Hz.

Il est également doté du SoC Snapdragon 888 et de la 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2 mais avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, toujours extensible par carte microSD. La batterie est là aussi de 4500 mAh et l'on retrouve le même triple capteur photo 12 megapixels avec téléobjectif variable à deux longueurs focales.

Les deux smartphones tournent sous Android 11 et seront disponibles durant l'été 2021 mais Sony garde encore secret le prix de ses modèles Mark III.