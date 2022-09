Samsung Galaxy S23 : la date de lancement se précise

Alors que les rumeurs sont déjà d'actualité pour la gamme d'iPhone 15 d'Apple (et même si c'est aujourd'hui la sortie de l'iPhone 14), c'est par contre plus timide du côté de la gamme Galaxy S23 de Samsung. Pourtant, c'est le flagship de la marque coréenne qui sera dévoilé en premier par rapport à l'iPhone 15.

Galaxy S22 et S23 sur un même calendrier de sortie

Selon SamMobile, les nouveaux Samsung Galaxy 23 sont en piste pour être introduits au début de l'année prochaine, et avec une présentation de la part du groupe qui pourrait avoir lieu en février 2023. Un calendrier qui serait ainsi calqué sur celui connu par la gamme Galaxy S22 composée du Galaxy S22 (6,1 pouces), Galaxy S22+ (6,6 pouces) et Galaxy S22 Ultra (6,8 pouces).

La recette serait la même pour le Galaxy S23 avec le Galaxy S23 standard, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Une batterie a fait son apparition dans une base de données de certification de l'agence coréenne Safety Korea et se destinerait au Galaxy S23+.

À titre de comparaison, c'est en septembre 2021 que la batterie du Galaxy S22+ avait été certifiée par cette agence coréenne. CQFD pour la présentation du Galaxy S23 en février prochain… Sans grande surprise au final toutefois.

Une batterie qui ne dit pas tout

La batterie repérée est affublée du numéro de modèle EB-BS916ABY et dans le cadre d'une utilisation pour le SM-S916B qui correspond au numéro de modèle du Galaxy S23+. Le Galaxy S22+ a un numéro de modèle SM-S906x, tandis que c'est SM-S901x pour le Galaxy S22 et SM-S908x pour le Galaxy S22 Ultra.

La batterie EB-BS916ABY est fabriquée par Ningde Amperex Technology Limited qui est également derrière les batteries des smartphones pliants Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Toutefois, il n'est pas possible de discerner la capacité de la batterie. Elle est de 4500 mAh pour le Galaxy S22+. Concernant le Galaxy S22, c'est une batterie de 3700 mAh, et de 5000 mAh pour le Galaxy S22 Ultra. De quoi donner une petite indication.

Évidemment, il faut s'attendre à ce que le futur SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm soit présent dans la gamme Galaxy S23, et peut-être même pour l'ensemble de cette gamme dans le monde sans autre choix. C'est en tout cas ce qu'avait laisser entendre l'analyste Ming-Chi Kuo en juillet dernier. Aura-t-il encore vu juste ?