iPhone 15 : une puce A17 dans le premium de la future gamme d'Apple

Pour l'iPhone 15, la piste d'une puce Apple A17 réservée aux modèles les plus haut de gamme semble se confirmer. Toujours avec TSMC et une gravure avec technologie N3E.

Certes, avec une disponibilité en fin de semaine qui approche, l'heure est à l'iPhone 14 du côté d'Apple. Il se décline dans un modèle standard, un iPhone 14 Plus, et des modèles Pro incarnés par l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Pour autant, les fuites autour de l'iPhone 15 prennent de l'ampleur.

C'est le cas concernant une puce (ou SoC) Apple A17. Selon trois sources proche du dossier de Nikkei Asia, la puce Apple A17 équipera les modèles les plus haut de gamme de l'iPhone 15. Cela va dans le sens d'une précédente rumeur d'après laquelle cette puce A17 sera réservée aux modèles Pro de l'iPhone 15.

Avec l'iPhone 14, Apple joue déjà sur une telle segmentation de ses modèles pour lui permettre de stimuler les ventes de ses iPhone les plus chers. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont ainsi avec une puce Apple A15 Bionic de 2021 (5 nm), tandis que c'est une nouvelle puce Apple A16 Bionic pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max avec finesse de gravure de 4 nm.

Une puce A17 gravée en 3 nm avec technologie N3E

Selon Nikkei Asia, la puce A17 sera gravée en 3 nm et toujours chez le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC. La prochaine génération de puce Apple M3 pour l'ordinateur Mac devrait également profiter de ce procédé de gravure N3E qui sera une évolution de la technologie N3, avec Apple comme client privilégié.

Avec sa technique de gravure en 3 nm, c'est ce mois-ci que TSMC lance la production de masse. Par rapport à la gravure en 5 nm, elle doit apporter un gain de densité logique de jusqu'à 70 %, une amélioration des performances de 10 % à 15 % à puissance égale, une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 25 % à 30 % à fréquences égales.

Pour N3E et toujours par rapport à la gravure N5 en 5 nm, c'est un gain de densité de transistor de 60 %, mais une amélioration des performances de 18 % à puissance équivalente, une réduction de la consommation d'énergie de 34 % aux mêmes fréquences.

Une segmentation accrue avec l'iPhone 15

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities, Apple va œuvrer dans le sens d'une plus grande différenciation entre les iPhone 15 Pro et les modèles standard de l'iPhone 15. Il pense également que le groupe de Cupertino va créer une différenciation marquée entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Pro.

Cette segmentation est un moyen de générer davantage de ventes, et en rappelant qu'il y a l'hypothèse d'un iPhone 15 Ultra...