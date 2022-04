Galaxy S23 : et si Samsung basculait vers MediaTek ?

Depuis des années, Samsung propose ses smartphones Galaxy S avec SoC Snapdragon ou Exynos selon les marchés. Mais le fabricant pourrait basculer vers MediaTek et ses SoC Dimensity pour les Galaxy S23.

Pour ses smartphones de référence, Samsung propose habituellement des variantes avec SoC Snapdragon et Exynos en fonction des zones géographiques desservies. Il y a toutefois eu des tiraillements ces dernières années avec des plates-formes Exynos en retrait par rapport à Snapdragon et des disponibilités pas toujours évidentes en ces temps de pandémie de Covid-19, qui ont par exemple grandement retardé le lancement du Galaxy S21 FE.

La firme coréenne pourrait donc être tentée de voir ailleurs. La publication Business Korea affirme ainsi que Samsung va se tourner vers des SoC de MediaTek pour ses futurs smartphones Galaxy S22 FE et Galaxy S23.

Ce serait une première dans des smartphones premium et le signe que la stratégie de MediaTek de montée en gamme avec ses SoC Dimensity est payante. Mais cela signalerait également un nouvel aveu d'échec pour la série Exynos et un franc coup de semonce pour Qualcomm et ses plates-formes Snapdragon qui occupent presque sans partage les segments hauts du marché.

Mais il y a aussi sans doute le fait que Samsung cherche à diversifier ses approvisionnements dans un contexte particulièrement difficile. Les différents SoC mobiles ne disparaîtraient donc pas forcément des gammes mais le fabricant se ménagerait de nouvelles possibilités.