Samsung Galaxy S23 Ultra : aura-t-il droit au capteur photo 200 megapixels ?

Après un capteur 108 megapixels sur les Galaxy S21 Ultra et S22 Ultra, le nouveau modèle pourrait offrir encore mieux.

Le Galaxy S23 Ultra constituera le prochain fleuron des smartphones Galaxy S de Samsung et il devrait de nouveau mettre l'accent sur la partie photo. Après deux années d'utilisation d'un capteur 108 megapixels sur les S21 Ultra et S22 Ultra, le nouveau modèle pourrait encore faire monter le nombre de mégapixels.

Le géant coréen a annoncé un module photo Isocell HP1 de 200 megapixels en septembre 2021 qui doit encore être intégré dans un smartphone (pas forcément de Samsung) dans les prochains mois.

De son côté, le fabricant utiliserait un tel module début 2023 mais dans une version optimisée Isocell HP3. Les améliorations précises ne sont pas connues mais il avait utilisé un schéma similaire lors de l'introduction de son premier module 108 megapixels, laissant à Xiaomi la primeur du module avant de proposer une variante sur ses propres modèles.

La tentation des grands nombres

Si la course aux megapixels est toujours d'actualité chez les fabricants, elle s'est un peu calmée ces dernières années pour laisser place à des efforts qualitatifs en basse lumière et sur le mode portrait, élargissant l'horizon et les possibilités en photo mobile.

Les derniers SoC mobiles premium sont conçus pour supporter des flux toujours plus importants venant des capteurs et sont désormais en mesure de supporter des capteurs photo de 200 megapixels.

Leur arrivée dans les smartphones n'est donc qu'une question de temps et le premier à en bénéficier pourrait être Motorola plus tard dans l'année. Le Galaxy S23 Ultra arriverait ensuite début 2023.

A noter qu'Omnivision devrait aussi être en mesure de proposer un capteur de plusieurs centaines de megapixels, en réduisant la taille des pixels à 0,56 µm (au lieu de 0,64 µm pour les modules 108 megapixels).