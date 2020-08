Samsung: trois « générations » de mises à jour d’Android garanti

Le constructeur explique que cela se produira pour les téléphones Galaxy S10 et les plus récents. Cependant, certains de ses téléphones antérieurs à la série A pourraient ne pas être à la hauteur. Samsung précise que la garantie s'applique aux séries S, N et Z, et qu’une série prendra en charge de nouvelles versions jusqu'à ce que le matériel ne puisse plus supporter la version.

Cette promesse a été faite à la fin de la présentation hier du Galaxy Note 20 Ultra. Samsung a fait de grands progrès en proposant des mises à jour Android ces dernières années, réduisant de plusieurs mois le temps dont les propriétaires de Galaxy S ont besoin pour attendre les mises à jour du système d'exploitation. Cependant, en raison de la structure de l'écosystème Android, Samsung ne peut pas mettre à jour ses téléphones aussi rapidement que Google le peut (créateur d'Android) et est évidemment en retard sur Apple (qui gère seul son écosystème iOS).

Le constructeur n'a pas dit s'il serait en mesure d'obtenir ces mises à jour plus rapidement, malheureusement. Il y a aussi la question de la formulation de Samsung : «générations» par opposition aux «versions du système d'exploitation» ou «années» comme on pouvait s'y attendre. Il est susceptible de donner à Samsung une petite marge de manœuvre si nécessaire. C'est toujours un énorme engagement de Samsung qui ne promettait auparavant que deux ans de mises à jour. Samsung vend actuellement plus de 20 smartphones qui seraient concernés par cette garantie de trois ans.

Mais les téléphones que Samsung vend le plus sont ses appareils de la série A, moins chers, des téléphones comme les Galaxy A51 et A71. Comme ils sont d'entrée ou de moyen de gamme, la société n'est apparemment pas sûre que les futures versions d'Android fonctionneront dessus, la configuration matérielle requise n’étant pas claire pour le moment.

