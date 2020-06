Samsung : de la charge sans fil bientôt dans la série Galaxy A

Pour composer ses smartphones Galaxy A positionnés en milieu de gamme, Samsung emprunte souvent certaines fonctionnalités avancées de ses modèles premium mais le fabricant ne propose pas encore la charge sans fil.

Selon les médias coréens, cela devrait changer avec la série Galaxy A (2021) attendue en fin d'année. Cette gamme connaît un succès grandissant grâce son bon équilibre entre ses fonctionnalités et un tarif qui reste abordable et le fabricant souhaiterait continuer de la chouchouter, d'autant plus qu'elle va participer à la diffusion de la 5G sur les segments plus bas du marché.

On a pu voir que dans les classements des smartphones Android les plus vendus dans le monde, des modèles comme le Galaxy A51 ont surpassé la série haut de gamme Galaxy S20 en début d'année.

Selon le média coréen The Elec, Samsung discuterait avec plusieurs fournisseurs pour obtenir des solutions de charge sans fil au meilleur prix et dans des volumes suffisants.

Désormais souvent présente sur les modèles haut de gamme (même OnePlus l'a finalement intégrée dans la série OnePlus 8 après l'avoir snobée plusieurs années durant), la charge sans fil devrait donc faire son apparition dans la série milieu de gamme " chic " de Samsung, ce qui pourrait donner des idées à ses concurrents.