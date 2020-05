Quels sont les smartphones Android les plus vendus au premier trimestre ?

Le cabinet d'études Strategy Analytics détaille le classement des smartphones Android qui ont connu le plus de succès au premier trimestre 2020. Samsung occupe le gros du classement tandis que Xiaomi confirme son succès.

L'offre en smartphones Android, portée par des centaines de fabricants dans le monde, est toujours aussi généreuse mais quels sont les modèles qui ont tiré leur épingle du jeu au premier trimestre 2020 ?

A cette question, le cabinet d'études Strategy Analytics apporte un début de réponse en fournissant un Top 6 occupé par deux marques seulement : Samsung et Xiaomi. Le leader mondial de la téléphonie mobile occupe à lui seul quatre positions dont celle de tête avec le Galaxy A51 en version 4G.

Ce modèle s'est écoulé à 6 millions d'exemplaires, représentant 2,3% des 275 millions de smartphones Android vendus sur la période. Il est immédiatement suivi par le smartphone d'entrée de gamme Redmi 8 de Xiaomi (1,9%), tandis que le Galaxy S20+ confirme une belle performance sur le début d'année (1,7%).

Derrière, le Galaxy A10S et le Galaxy A20S encadrent le Redmi Note 8, également de Xiaomi, confirmant à la fois le succès des modèles de milieu de gamme de Samsung (Galaxy A) et celui des séries Redmi grâce à leur tarif très abordable au regard d'une fiche technique équilibrée. Xiaomi a récemment annoncé que le Redmi Note 8 avait passé la barre des 30 millions d'unités écoulés six mois après son lancement.

Les analystes observent que la baisse du subventionnement des mobiles par les opérateurs et la crise du coronavirus tendent à rendre les consommateurs plus sensibles au prix et privilégient les propositions équilibrées, faisant entrer le marché du smartphone Android dans une "ère post-premium". Une théorie qui demandera à être vérifiée ces prochains trimestres.