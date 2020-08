Samsung Galaxy Tab S7 / S7+ : les nouvelles tablettes tactiles Android polyvalentes et connectées

Le marché des tablettes tactiles n'a pas été aussi favorable à Android que celui des smartphones mais la pandémie mondiale du coronavirus a redonné des couleurs à un segment largement dominé par Apple et ses tablettes iPad et iPad Pro.

Cela n'empêche pas Samsung, numéro deux du marché, de poursuivre son effort pour capter l'attention des consommateurs et l'événement Galaxy Unpacked est l'occasion de dévoiler une série Galaxy Tab S7 jouant la carte de la polyvalence tout en offrant une solide fiche technique.

Deux modèles sont lancés, la Galaxy Tab S7 de 11 pouces et la Galaxy Tab S7+ de 12,4 pouces, avec une grosse différence : la première exploite une dalle LCD IPS tandis que la seconde profite d'un écran AMOLED.

Au-dela de la différence de confort visuel, cela induit quelques différences liées aux caractéristiques des dalles, la première étant WQXGA (2560 x 1600 pixels) tandis que la seconde est WQXGA+ (2800 x 1752 pixels) avec des espaces colorimétriques différents.

Elles se rejoignent sur le fait qu'elles proposent toutes deux un rafraîchissement d'écran 120 Hz pour des animations d'interface toujours plus fluides et supportent le stylet S Pen, ce qui en fera d'utiles outils de prise de notes ou croquis. Samsung a d'ailleurs pré-installé plusieurs applications de dessin en plus de Samsung Notes.

Les deux tablettes profitent aussi du même SoC Snapdragon 865+ qui assurera des performances relevées et pourra ajouter une compatibilité 5G selon les variantes. Le SoC est aussi joueur et l'on trouvera un accès Xbox Game Pass.

Le processeur est accompagné de 6 à 8 Go de RAM et offre une capacité de stockage de 128 / 256 / 512 Go, extensible par carte microSD (jusqu'à 1 To).

La batterie d'environ 8000 ou 10 000 mAh assurera en outre une belle autonomie et profitera d'une charge rapide 45W mais les tablettes restent très fines avec respectivement 6,3 mm et 5,7 mm d'épaisseur.

A l'arrière, on trouvera encore un double capteur photo 13 + 5 megapixels avec flash et capacité d'enregistrement vidéo 4K 30 fps et un mode photo de nuit.

La partie productivité n'est pas oubliée, surtout si l'on y ajoute le dock / clavier transformant les tablettes en client léger et compatible avec le mode DeX de Samsung.

Les tablettes Galaxy Tab S7 / S7+ sont dès à présent en précommande pour une commercialisation prévue le 21 août, avec une grille tarifaire variant selon la configuration mémoire et la connectivité :