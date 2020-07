Samsung Galaxy Watch 3 : la montre connectée lancée le 22 juillet ?

Les accessoires de Samsung pourraient être présentés avant ses smartphones de référence du second semestre. Si les Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 sont attendus le 5 août, le groupe coréen aurait finalement décidé de présenter sa montre Galaxy Watch 3 et de nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds Live dès le mois de juillet.

Le site SamMobile indique ainsi qu'une officialisation serait prévue le 22 juillet prochain, selon des rendus presse diffusés depuis quelques jours par Evan Blass sur Twitter.

Credit : @evleaks

L'heure affichée sur la montre indique 22:07, ce qui pourrait donc trahir la date de présentation officielle, selon une habitude consacrée en matière de marketing.

Le coronavirus étant toujours vivace, il n'est pas sûr que Samsung tienne une conférence de presse proprement dite pour l'occasion.

La montre Galaxy Watch 3 reprendra la lunette rotative des débuts pour faciliter la navigation dans l'interface et proposera deux tailles de boîtier : 41 mm et 45 mm, avec un écran 1,2 pouce ou 1,4 pouce AMOLED protégé par du verre Gorilla Glass DX.

Etanche 5 ATM, elle embarquera 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, un module GPS et un cardiofréquencemètre optique au dos avec mesure de la pression sanguine et capacité à réaliser un ECG.