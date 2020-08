Samsung Galaxy Watch3 : date de sortie, prix, précommande et caractéristiques de la nouvelle montre connectée

Comme prévu, Samsung a officialisé sa nouvelle montre connectée Galaxy Watch 3 durant son événement Galaxy Unpacked avec un positionnement haut de gamme et des fonctions avancées comme l'ECG et la mesure de pression sanguine.

Sur le segment des montres connectées, Apple domine largement avec ses Apple Watch mais Samsung reste calé dans son sillage en proposant régulièrement de nouveaux produits.

Cette année, c'est la Galaxy Watch 3 qui est mise à l'honneur avec le retour de la lunette rotative autour de l'écran (abandonnée précédemment sur les Galaxy Active) pour une smartwatch se situant en haut de gamme.

Dotée de boîtiers 41 ou 45 mm en acier inox ou en titane pour la 45 mm premium, étanches 5 ATM et résistants aux chocs, elle offre un affichage circulaire 1,2 pouce 360 x 360 pixels (41 mm) ou 1,4 pouce 360 x 360 pixels, tous deux en couleur avec dalle Super AMOLED et protection Gorilla Glass DX.

On trouvera à bord un SoC dédié Exynos 9110 dual core avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne, le tout fonctionnant sous Tizen OS 5.5. La lunette rotative, saluée dans les versions précédentes, permettra de naviguer facilement dans les menus de l'interface.

Cette dernière propose de larges possibilités de personnalisation avec plus de 80 000 cadrans et une quarantaine de complications affichant les informations les plus pertinentes pour l'utilisateur.

Comme Apple, Samsung fait la part belle aux mesures de données physiologiques pour sa nouvelle montre connectée. La Galaxy Watch 3 se dote d'un ensemble de capteurs au dos du boîtier permettant la mesure du rythme cardiaque, la réalisation d'un ECG, la mesure de pression sanguine, l'oxymétrie de pouls et la détection de chute (via l'accéléromètre embarqué) avec signalement de détresse.

C'est aussi évidemment un outil de suivi de l'activité quotidienne et sportive avec la collecte de multiples données permettant de suivre les entraînements et différents éléments favorisant la récupération entre les sessions sportives.

On trouvera en Samsung Health un coach sportif fournissant des recommandations et des aides aux entraînements, ainsi que le suivi précis du sommeil, avec le détail des phases et des conseils pour un meilleur repos.

La montre Samsung Galaxy Watch3 offre des connectivités sans fil WiFi, Bluetooth 5.0, GPS / Glonass / Beidou / Galileo et éventuellement 4G. Elle est dès à présent disponible en précommande avec livraison à partir du 21 août :

Galaxy Watch 3 41 mm WiFi : 429 €

Galaxy Watch 3 41 mm WiFi + 4G : 479 €

Galaxy Watch 3 45 mm WiFi : 459 €

Galaxy Watch 3 45 mm WiFi + 4G : 509 €

Les précommandes peuvent se faire chez :