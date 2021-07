Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 : les prix fuitent déjà

Les détails des prochains gadgets de Samsung se multiplient en amont de leur présentation attendue au début du mois d'août. Les prix des montres connectées et écouteurs TWS se dévoilent.

Comme souvent, le secret ne tient ne plus guère à l'approche de la présentation officielle des prochains appareils électroniques du groupe Samsung. Si les annonces n'interviendront que début août, les rendus presses, fiches techniques et même les tarifs sont déjà dans la nature.

Le site MySmartPrice affirme avoir obtenu les prix des montres Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Pour la Galaxy Watch 4, deux modèles seraient prévus avec des coloris noir, argent, vert et or :

Galaxy Watch 4 avec boîtier 40 mm : 350 à 370 €

Galaxy Watch 4 avec boîtier 44 mm : 380 à 400 €

La Galaxy Watch 4 Classic sera proposée en principe en trois tailles de boîtier et en coloris noir ou argent :

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm : 470 à 500 €

Galaxy Watch 4 Classic 44 mm : tarif inconnu

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm : 500 à 530 €

Pour les écouteurs TWS Galaxy Buds 2, quatre coloris sont prévus : noir, blanc, violet ou vert pour un prix qui devrait atteindre 180 à 200 €, soit un positionnement un peu plus haut par rapport à l'estimation initiale vers 150 €.