Samsung Galaxy Watch 4 Classic : la version standard de la montre connectée dévoile ses formes

Le géant Samsung s'apprête à renouveler sa gamme de montres connectées avec une version Galaxy Watch 4 qui sera sans doute présentée début août avec les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

De Tizen OS utilisé depuis plusieurs années, la nouvelle montre connectée va passer à Wear OS avec une interface spécifique One UI conçue en collaboration avec Google mettant l'accent sur l'ergonomie mais aussi l'autonomie.

Des rendus presse diffusés par le site Android Headlines donnent une idée du design de la version Galaxy Watch 4 Classic qui profitera d'un boîtier en acier inox et de la lunette rotative qui a fait le succès de la génération précédente, en trois tailles : 42 / 44 / 46 mm et avec une étanchéité 5 ATM et une résistance contre les chocs et les chutes.

On distingue par ailleurs deux boutons sur la tranche et des capteurs au dos du boîtier pour le cardiofréquencemètre optique et peut-être d'autres outils de mesure. Trois coloris seraient proposés : noir, blanc ou gris.

La montre connectée arbore un design épuré s'adaptant à toutes les tenues. Elle pourrait être épaulée par une Galaxy Watch 4 Active plus orientée vers la pratique sportive.