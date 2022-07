Samsung Galaxy Watch 5 Pro : jusqu'à 3 jours d'autonomie !

Samsung devrait les présenter avec ses nouveaux smartphones pliants le 10 aout prochain : les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro se dévoilent toutefois avant l'heure.

C'est dans le cadre de sa conférence Galaxy Unpacked que Samsung présentera le 10 aout prochain ses nouveaux smartphones pliants, mais également sa nouvelle génération de montres connectées.

Nous avions déjà découvert les Watch 5 lors d'une première fuite de visuels, mais désormais c'est la fiche technique qui se dévoile en partie, et notamment la batterie de la montre.

On apprend ainsi que la Watch 5 Pro devrait disposer d'une batterie d'une capacité de 572 mAh, ce qui est une avancée significative sur la génération précédente. La capacité évolue ainsi de plus de 60% qui devrait permettre d'établir des records d'autonomie pour une montre sous Wear OS.

Attention, il ne s'agit pas de s'attendre à ce que propose Huawei avec ses Watch GT3 Pro et ses 15 jours d'autonomie, mais d'offrir jusqu'à 3 jours de fonctionnement en une charge, alors que la concurrence sous Wear OS se limite actuellement à une journée entière dans le meilleur des cas.

Wear OS est ainsi particulièrement intéressant pour son ouverture et les fonctionnalités accessibles, mais il implique des produits qui ne sont pas franchement des modèles d'autonomie...

Les choses pourraient toutefois changer grâce à Qualcomm et sa prochaine puce Snapdragon W5+ Gen1 qui devrait se montrer moins gourmand et permettre d'accèder à 50% d'autonomie en plus.